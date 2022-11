Smantellata organizzazione neonazista, perquisizioni in Veneto e a Verona.

Smantellato l’Ordine di Hagal, un’organizzazione sovversiva di stampo neonazista con sede nel Napoletano e affiliati nel resto d’Italia: cinque persone arrestate, perquisizioni anche a Verona. Obiettivo del gruppo era compiere “eclatanti azioni violente” sia nei confronti di civili che verso le forze di polizia. Gli arrestati fanno parte dell’Ordine di Hagal, associazione con sede a Marigliano, in provincia di Napoli.

Quattro provvedimenti di custodia cautelare in carcere, ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, riguardano il reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, una quinta persona è indagata per propaganda e istigazione a delinquere attuata attraverso i canali social per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Secondo l’accusa gli arrestati avrebbero inoltre avuto contatti diretti e frequenti con formazioni ultra nazionaliste ucraine. Oltre alle cinque persone arrestate, sono state eseguite anche 26 perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Caserta, Milano, Torino, Palermo, Ragusa, Treviso, Verona, Salerno, Potenza, Cosenza, Crotone, nei confronti di altre persone, alcune indagate e altre emergenti dalle indagini, poiché in contatto con le persone arrestate attraverso i social e i canali dedicati nel complesso circuito nazionale neonazista.