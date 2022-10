A Verona arrivano le multe per i no vax: 100 euro da pagare. Ma forse no

Multe per i no vax in arrivo anche a Verona.

Sono in arrivo anche a Verona le cartelle esattoriali per i no vax, ovvero per tutti coloro che hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid nonostante l’obbligo introdotto dal governo Draghi. Si tratta dei famosi 100 euro, che sono, o meglio sarebbero, da pagare entro il 30 novembre. L’obbligo vaccinale, lo ricordiamo, venne introdotto per gli over 50 con il decreto legge 1/2022: in caso di violazione (il termine era fissato al 15 giugno 2022) sanzione prevista di 100 euro.

Tra intoppi burocratici e ricorsi, si è arrivati quasi a fine anno: l’obbligo vaccinale è ormai decaduto, ma le cartelle esattoriali stanno arrivando nelle case di circa un milione di italiani, veronesi compresi. Sempre che la nuova maggioranza, e di conseguenza il nuovo governo, non decida di fare finta di niente, approvando una sanatoria che cancellerebbe di fatto le multe per i no vax.