Anziano investito a Villafontana, è in codice rosso all’ospedale

Grave incidente a Villafontana.

Grave incidente a Villafontana nel tardo pomeriggio di oggi, sabato: secondo quanto appreso, un anziano di 86 anni è stato investito, intorno alle 18.50, mentre si trovava in via Villafontana, a Villafontana, frazione divisa tra i comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno condotto l’anziano, le cui condizioni sono parse subito molto gravi, in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto, per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, presente anche la polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)