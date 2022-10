Blitz degli animalisti a Verona.

Ancora un blitz degli animalisti a Verona: ieri, sabato 8, Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti hanno percorso il tratto cittadino dell’Adige in gommone esponendo uno striscione per la liberazione dei beagle “rinchiusi da oltre 12 mesi nei laboratori di Evotec”, multinazionale di ricerca farmaceutica con sede in via Fleming a Verona.

Lo striscione in lingua inglese, ha catturato l’attenzione di numerosi cittadini e turisti. Gli attivisti del movimento animalista hanno fatto anche una sosta a Castelvecchio e informato i passanti.