Alta Velocità Verona-Brescia, completata la galleria a San Giorgio in Salici

Completato a San Giorgio in Salici lo scavo della galleria, elemento chiave del tracciato ferroviario alta velocità Verona Brescia.

Nel cantiere di San Giorgio in Salici, a Sona, è stato completato lo scavo della galleria naturale San Giorgio, una delle opere chiave del tracciato ferroviario Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Brescia Est – Verona. L’evento, che segna un’importante tappa nei lavori, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle principali società coinvolte, tra cui Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Cepav due.

La nuova linea, finanziata dal PNRR, è parte del Core Corridor Mediterraneo, destinato a collegare l’Italia con i porti spagnoli e l’Ucraina. La galleria naturale San Giorgio, lunga circa 1.450 metri, rappresenta un’opera strategica nel progetto, che prevede un tracciato complessivo di 48 km. Lo scavo, iniziato nel 2021, è stato realizzato con tecniche tradizionali, attraversando infrastrutture critiche come l’autostrada A4, che è stata temporaneamente deviata per garantire sicurezza e continuità del traffico.

I lavori proseguiranno con il ripristino delle carreggiate autostradali, la posa dei rivestimenti e l’installazione delle tecnologie ferroviarie. Il completamento della linea migliorerà la capacità di trasporto e la regolarità del traffico ferroviario, riducendo le interferenze tra i flussi di trasporto regionale e merci.

La linea Verona Brescia.

La linea alta velocità Brescia Est -Verona, sviluppandosi per lo più in affiancamento all’autostrada A4 Milano – Venezia e alla linea ferroviaria convenzionale, attraversa le Regioni Lombardia e Veneto, 11 comuni nelle province di Brescia, Verona e Mantova (quest’ultima per le sole opere di viabilità stradale) e prevede la realizzazione di un tracciato ferroviario di circa 48 km, compresi i 2,2 km dell’interconnessione “Verona Merci” di collegamento con l’asse ferroviario Verona – Brennero.

L’opera rientra nell’iniziativa “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS, volta a promuovere trasparenza e coinvolgimento dei cittadini attraverso pannelli informativi e iniziative di comunicazione nei cantieri.