L’Alta Lessinia col fiato sospeso per il 67enne scomparso

Svanito nel nulla in Alta Lessinia: nessuna traccia 67enne scomparso a Malga San Giorgio.

Da diversi giorni le montagne dell’Alta Lessinia sono teatro di un’operazione di ricerca: un uomo di 67 anni di Lendinara (Rovigo), è scomparso durante un’escursione nei pressi di Malga San Giorgio, sopra Bosco Chiesanuova. La sua assenza è stata segnalata per la prima volta giovedì 15 maggio, e da allora non si è più avuto alcun contatto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che vive stabilmente in un camper, si sarebbe volontariamente allontanato per una camminata nei sentieri del Veronese. Ma quando non ha fatto ritorno in serata, i familiari, preoccupati, hanno immediatamente avvisato i Carabinieri. La Prefettura ha attivato il protocollo per le persone scomparse.

Le operazioni sono coordinate da un dispositivo congiunto composto da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino, Protezione Civile, oltre a unità cinofile e droni impiegati per esplorare anche le aree meno accessibili. Le squadre si sono concentrate nei boschi e nei pascoli intorno a Malga San Giorgio, perlustrando l’intera area con ogni mezzo disponibile.

Nonostante l’intenso impegno, le ricerche non hanno ancora prodotto risultati concreti. Nemmeno il fine settimana ha portato novità, e oggi lunedì 19 maggio, i soccorritori sono tornati ancora una volta in quota.