Camion si ribalta sulla Sr 62: ferito l’autista, traffico in tilt

Incidente a Verona sulla SR 62: camion si ribalta, ferito il conducente, traffico in tilt.

Incidente all’alba sulla Sr 62, camion si ribalta: il mezzo ha perso il controllo nel tratto tra Verona Mercato e il casello autostradale di Verona Nord. L’incidente si è verificato poco prima delle 6 di oggi lunedì 19 maggio.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha terminato la propria corsa adagiandosi sul fianco lungo il terrapieno che costeggia la carreggiata. Le ragioni dell’improvvisa uscita di strada sono attualmente oggetto d’indagine da parte della polizia locale, intervenuta per eseguire i rilievi del caso e gestire la viabilità.

L’autista, unico a bordo, ha riportato ferite nell’impatto. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto dai sanitari del Suem 118, è stato trasferito all’ospedale di Borgo Trento per accertamenti e cure.

L’episodio ha causato pesanti disagi alla circolazione nelle ore successive, con rallentamenti per chi era diretto verso l’ingresso autostradale. Le operazioni di rimozione del mezzo e messa in sicurezza della strada si sono protratte per tutta la mattinata.