Estate a Verona: Nordic Walking al tramonto e basket sotto le stelle

Verona, un’estate di sport da vivere: ecco il programma gratuito “Attivati d’Estate!”.

L’estate di Verona si accende di sport, energia e socialità con “Attivati d’Estate!”, il programma di attività gratuite per tutti. È promosso da Usacli Aps Verona in collaborazione con la Circoscrizione 1 e inserito nel contesto del Progetto Città Sane.

A partire da martedì 27 maggio, e fino a settembre, parchi e spazi urbani del centro cittadino si trasformeranno in palestre all’aperto, accessibili a tutte e tutti, con un occhio di riguardo per chi è maggiormente esposto al rischio di isolamento sociale e fisico. L’obiettivo: promuovere il benessere psico-fisico e rafforzare il senso di comunità attraverso lo sport, con il supporto di tecnici esperti e qualificati.

Il calendario delle attività.

Nordic Walking . Ogni martedì dalle 18.30 alle 20 , al Parco delle Mura , una camminata assistita con bastoncini per migliorare postura, respiro e tono muscolare , aperta a partecipanti di ogni età e livello.

. Ogni , al , una camminata assistita con , aperta a partecipanti di ogni età e livello. Camminata Consapevole . A partire da mercoledì 28 maggio , ogni mercoledì dalle 19.30 alle 21 , sempre al Parco delle Mura , attività guidata per stimolare una connessione mente-corpo durante il movimento.

. A partire da , ogni , sempre al , attività guidata per stimolare una durante il movimento. Basket e Minibasket. Dal 10 giugno al 15 luglio, ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 20 alla Piastra di San Bernardino, spazio ai più giovani con sessioni di gioco e allenamento per ragazze e ragazzi dai 6 anni in su.

Un’estate aperta, gratuita e per tutti.

“Attivati d’Estate!” non è solo un ciclo di attività sportive, ma un progetto di inclusione e promozione sociale, pensato per incentivare uno stile di vita sano e attivo a ogni età. L’iniziativa si inserisce tra le numerose azioni portate avanti da USacli, ente nazionale di promozione sportiva e associazione del terzo settore impegnata nella diffusione dello sport come diritto e opportunità. Veronesi di ogni età sono invitati a partecipare, senza iscrizione né costi.