L’addio del Carnevale di Verona a Giorgio Bissoli, figura storica del Bacanal

Il Carnevale di Verona piange la scomparsa di Giorgio Bissoli.

Proprio nel giorno in cui viene lanciato il guanto di sfida per il prossimo Papà del Gnoco del Carnevale di Verona, con l’individuazione dei tre contendenti, il Bacanal piange la scomparsa di una figura storica come quella di Giorgio Bissoli, l’ammiraglio, il “Grande dio de l’oro“.

“Grande Dio dell’Oro di Santo Stefano – è il saluto del Comitato Bacanal di Verona – desidero dedicarti un pensiero affettuoso mentre intraprendi il tuo viaggio. Giorgio Bissoli, l’Ammiraglio, sei stato una figura straordinaria e un grande protagonista del nostro Carnevale. La tua presenza e il tuo spirito vivranno per sempre nei nostri cuori”.