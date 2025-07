A Verona parte l’esperimento delle oasi climatiche

Lanciato in via sperimentale su tutto il territorio comunale il progetto ‘Le oasi ecologiche per affrontare il caldo estremo’. Di fronte a temperature estive sempre più elevate, come evidenziato anche quest’anno, il Comune di Verona, nell’ambito dei progetti della Rete Città Sane-OMS, ha attivato per la prima volta una rete di “Oasi climatiche”: spazi pubblici, interni ed esterni, dove la cittadinanza può trovare refrigerio durante le giornate più calde.

L’iniziativa è pensata per offrire accoglienza, ristoro e sicurezza soprattutto alle persone più fragili: anziani, bambini, persone con disabilità e chi non ha un’abitazione adeguatamente climatizzata.

Le “Oasi climatiche”, oltre un centinaio, sono state individuate in biblioteche comunali, centri civici, musei, parchi ombreggiati, giardini pubblici attrezzati.

In diversi di questi luoghi sono disponibili panchine all’ombra, fontanelle, accesso gratuito all’acqua potabile e locali climatizzati.

L’elenco completo e aggiornato, suddiviso per Circoscrizioni, è disponibile sul sito istituzionale del Comune e sarà distribuito anche tramite volantini nelle sedi circoscrizionali.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con tutte le Circoscrizioni cittadine, la cui partecipazione è stata fondamentale per individuare i luoghi più adatti e vicini ai bisogni della popolazione.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel quadro delle politiche locali di promozione della salute pubblica e benessere urbano, in linea con i principi della Rete OMS “Città Sane”, di cui Verona fa parte.

“Con le oasi climatiche – dichiara la consigliera Annamaria Molino – vogliamo dare una risposta concreta all’emergenza climatica e tutelare la salute dei cittadini e delle cittadine, specie delle fasce più vulnerabili. Questa rete di luoghi sicuri e accessibili è frutto della collaborazione tra Comune, Circoscrizioni, assessori e consiglieri, tutti hanno dato il loro contributo”.

“In collaborazione con Acque Veronesi, ai primi di luglio, sono stati installati due erogatori allacciati all’acquedotto cittadino per fornire acqua controllata e fresca a quanti frequentano il centro città. Un gesto concreto per offrire sollievo immediato a cittadini e turisti, consentendo a chiunque di dissetarsi liberamente – spiega l’assessore al Decentramento Federico Benini –. Un progetto che continuerà su tutto il territorio, prevedendone l’installazione in tutte le otto Circoscrizioni nel 2026. Una cosa importante anche per l’ambiente, per evitare l’utilizzo delle bottiglie di plastica, offrendo acqua di qualità a chiunque ne necessiti”.

L’attivazione delle oasi climatiche è prevista da fine luglio a metà settembre, con orari variabili a seconda della struttura. In alcuni punti sarà anche possibile ricevere informazioni su come proteggersi dal caldo, accedere a piccoli servizi di assistenza o trascorrere alcune ore in compagnia.