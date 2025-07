Ieri sera la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino originario del Marocco che, dopo aver strappato una collana d’oro insieme ad un complice, si è dato alla fuga per le strade del centro storico.

A segnalare l’aggressione alla Centrale Operativa della Questura, intorno alle 23:00, è stato proprio il malcapitato che nel frattempo stava continuando ad inseguire, insieme ad un amico, i due malfattori.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti, grazie soprattutto ai continui aggiornamenti sulla posizione forniti dal proprietario, riuscivano ad individuare e fermare uno degli aggressori nei pressi di via Frattini.

Il richiedente e il suo amico riferivano agli operatori che l’altro complice aveva scagliato contro di loro un sasso, senza però colpirli, riuscendo così a far perdere le proprie tracce nei pressi di Stradone San Fermo.

Condotto presso la locale Questura e ultimati gli accertamenti, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona nonché irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato e oggi,

in sede di convalida, il Giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina impropria in concorso con ignoti.