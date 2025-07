Rubano in un supermercato e aggrediscono il direttore aizzandogli contro un pitbull

Nella serata di sabato 26 luglio la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un trentaquattrenne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, e una quarantenne italiana che, dopo aver rubato della merce in un supermercato, si sono scagliati nei confronti del direttore dell’esercizio commerciale, che aveva tentato di fermarli all’uscita, facendosi scudo con un pitbull che veniva aizzato contro di lui.

A segnalare l’aggressione alla Centrale Operativa della Questura, intorno alle 20.10, è stato lo stesso direttore del supermercato.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno appurato che i due malviventi, dopo aver occultato tra i propri indumenti e all’interno di zaini derrate alimentari per un valore di circa 90 euro, si erano allontanarsi dal punto vendita senza pagare.

A seguito delle descrizioni fornite gli operatori sono riusciti ad intercettare i due malfattori nei pressi di Via Città di Nimes, trovandoli ancora in possesso di buona parte della refurtiva.

Ultimati gli accertamenti i due, già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, la persona nonché in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati arrestati per rapina impropria aggravata in concorso e, sentito il P.M. di turno, venivano accompagnati presso la Casa Circondariale di Verona – Montorio in attesa dell’udienza di convalida.

Ieri il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.