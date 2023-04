Il trapianto di midollo di Marco Dalla Riva, donatore a Colognola ai Colli: “Una possibilità su 100mila di essere compatibili: tipizzatevi!”.

Un trapianto di midollo osseo che ha salvato la vita ad una giovane donna: è stata una Pasqua felice per Marco Dalla Riva, informatico di 34 anni e iscritto alla sezione Fidas Verona di Colognola ai Colli, e per la ricevente anonima, che da lui ha avuto le cellule staminali emopoietiche, capaci cioè di produrre le cellule del sangue, l’unica possibilità di salvezza per chi è affetto da gravi patologie oncologiche del sangue.

Il donatore ha compiuto questo gesto gratuito e volontario: lo rende noto a distanza di qualche mese, a tutela della privacy della ricevente, proprio a ridosso della Pasqua, festività associata alla rinascita.

Solo un donatore su centomila è compatibile con chi è in attesa di trapianto: 6 pazienti su 10 non trovano un donatore compatibile. Ecco perché è utile tipizzarsi, con un semplice prelievo di sangue: lo può fare chi ha tra i 18 e i 35 anni, pesa almeno 50 kg e gode di buona salute, in qualsiasi centro trasfusionale. In questo modo si viene inseriti in una banca dati internazionale, fondamentale per curare pazienti in attesa di trapianto.

Come donare.

“Di recente sono entrato nelle scuole di Colognola ai Colli per portare la mia testimonianza e la prima cosa che mi hanno chiesto gli studenti è stata: “Ti hanno fatto male?”, ha raccontato il donatore. “Ho risposto di no, perché la donazione avviene attraverso il prelievo del sangue periferico, in aferesi: l’unica cosa da mettere in conto è quella di stare qualche ora con entrambe le braccia stese, un dettaglio trascurabile paragonato al dono che riceverà poco dopo la persona malata”.

“Ringraziamo di cuore il nostro donatore per aver compiuto questo gesto e invitiamo tutti i giovani sotto i 35 anni a tipizzarsi, per allargare il Registro: più siamo, meglio è per i malati”, ha dichiarato la presidente provinciale di Fidas Verona Chiara Donadelli.

Per informazioni sulla donazione di midollo si può contattare Adoces Verona: tel. 045.8309585, info@adocesverona.it, www.adocesverona.it.

Per donare sangue e plasma basta chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms) o via mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Può donare chi gode di buona salute, pesa almeno 50 kg e ha fra i 18 e i 65 anni. Informazioni su: www.fidasverona.it.