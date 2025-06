Colognola ai Colli: la fortuna arriva a Verona con il SuperEnalotto, centrato un “5”.

La dea bendata fa tappa in provincia di Verona: nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, uno dei due “5” vincenti in Veneto è stato centrato a Colognola ai Colli, a La Bottega della Fortuna di via Zovo. Il fortunato vincitore si è aggiudicato 19.480 euro, una cifra che senza raggiungere il jackpot regala comunque un bel sorriso.

L’altro “5” è stato registrato a Vigonovo (Venezia), per un totale di due vincite di pari importo in regione. Intanto, il jackpot continua a salire: per l’estrazione di venerdì 20 giugno, in palio ci saranno 15,6 milioni di euro. L’ultimo “6”, da oltre 35 milioni, è stato realizzato a Desenzano del Garda il 22 maggio scorso.

