Sciopero treni, ritardi e cancellazioni anche a Verona Porta Nuova

Sciopero treni di venerdì 20 giugno, ritardi e cancellazioni anche a Verona Porta Nuova.

Venerdì difficile oggi, 20 giugno, per chi viaggia e deve usare i mezzi pubblici, treni compresi, anche a Verona, a causa dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. A rischio bus, metro, tram, treni, aerei, ma anche i collegamenti marittimi.

Alcuni treni risultano cancellati anche alla stazione di Verona Porta Nuova. Per i treni lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri, 19 giugno, e termina alle 21 di oggi, 20 giugno. Lo stato di agitazione dei lavoratori durerà per l’intera giornata nel settore aereo; fino alle 21.59 del 20 giugno per le autostrade; per tutta la giornata del 20 giugno per il trasporto pubblico locale e il comparto marittimo con possibili differenze locali.