Devastante incendio nella notte a Cerea, in fiamme azienda che lavora il legno – VIDEO

Devastante incendio nella notte a Cerea, bruciano cataste di pallet: in fiamme azienda che lavora il legno.

Questa notte, intorno alle ore 2.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ronchiel a Cerea per un vasto incendio che si è sviluppato in un azienda che lavora il legno. Nessuna persona risulta fortunatamente coinvolta. Ad andare a fuoco delle cataste di pallet in legno stoccate nel piazzale dell’azienda, oltre a due mezzi pesanti parcheggiati e circa 1000 mq di capannone.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Legnago, dalla sede centrale di Verona e dai distaccamenti volontari di Villafranca e Bovolone con 7 mezzi e 19 unità, hanno lavorato tutta la notte, utilizzando anche del liquido schiumogeno, per spegnere le fiamme ed evitare che le stesse si propagassero oltre.

L’intervento è ancora in atto con le operazioni di bonifica e minuto spegnimento degli ultimi focolai rimasti. Sul posto il funzionario di guardia dei vigili del fuoco e i carabinieri di Cerea per le indagini sulle cause dell’incendio.