Domenica a teatro con i bambini: a Castelnuovo del Garda sbarca la famiglia Caccapuzza.

“Puzzano molto, ma hanno un gran cuore”: al Dim Teatro di Castelnuovo del Garda va in scena la “disgustosa” allegria dei Caccapuzza. Una domenica all’insegna dell’ironia e dell’accettazione di sé. Il 25 gennaio alle ore 16 il Teatro ospiterà lo spettacolo “Le avventure della famiglia Caccapuzza”, una nuova produzione firmata Fondazione Aida Ets Icc. Tratto dalla celebre serie di libri editi da Gribaudo e nati dalla penna di Sara Agostini, il lavoro teatrale promette di divertire grandi e piccoli insegnando che la famiglia è il luogo dove si è amati esattamente per quello che si è, difetti inclusi.

Una trama “disgustosamente” divertente.

Protagonista della vicenda è Rosa, un’idraulica energica interpretata da Beatrice Cotifava, che si ritrova in una casa stravagante per riparare uno scaldabagno. Ad attenderla non ci sono umani, ma una comitiva di animali parlanti: il pesce filosofo Ros Marino, la saggia tartaruga Margherita e il vorace criceto Scappo Via. Saranno proprio loro a raccontare a Rosa i segreti della famiglia Caccapuzza, composta dai genitori Genesio e Eloisa e dai loro otto figli, ognuno caratterizzato da un’esilarante particolarità, come Leopoldo “Cipolla” o il piccolo Cesarino “Moccioso”.

Magia scenica e pupazzi.

Lo spettacolo, che unisce teatro d’attore e di figura, è adatto ai bambini dai 3 anni in su. Sotto la regia di Alice Baraldo, la scena ruota attorno a una grande vasca da bagno centrale, ideata da Luca Zanolli, che diventa un contenitore magico da cui emergono pupazzi e sorprese. La scenografia onirica è pensata per evocare l’intimità di una favola della buonanotte, trasformando il palcoscenico in un grande gioco collettivo.

Info.

I biglietti hanno un costo tra i 5 e i 6 euro. Per favorire l’inclusione, l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni e per le persone con disabilità. È possibile effettuare le prenotazioni direttamente sul sito ufficiale della Fondazione Aida o contattando il teatro per ulteriori informazioni.