Sono stati 33 gli agenti di polizia locale arrivati questa mattina, mercoledì 21, all’Uoc Medicina trasfusionale per donare sangue e plasma al Centro Trasfusionale dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona.

Accompagnato dal comandante Luigi Altamura e dal vice Davide Zeli, il gruppo di agenti è stato accolto dal direttore dell’Uoc Giorgio Gandini. A organizzare la “donazione collettiva” è stato il vicecommissario Pasquale Torchia che ha raccolto le disponibilità di uomini e donne del gruppo Avis polizia locale. A ringraziali anche il presidente Avis comunale Elisa Biasi.

Si tratta della seconda edizione perché il Corpo della polizia locale ha cominciato nel 2025 l’attività di maxi donazione e, come quest’anno, in occasione del Patrono della Polizia Locale, san Sebastiano martire, come esempio concreto di impegno e generosità verso la comunità cittadina. Il sangue e il plasma raccolti oggi contribuiscono a garantire una risorsa preziosa per le innumerevoli esigenze cliniche degli ospedali Aoui e per i bisogni sanitari della popolazione.

Presenti i donatori “storici” della polizia locale, che oltre alla giornata speciale di oggi garantiscono la continuità delle donazioni durante tutto l’anno.

Gandini: “Oggi è una giornata speciale”.

“Oggi giornata speciale al Centro trasfusionale con la donazione massiva della polizia locale di Verona – è stato il commento di Giorgio Gandini -. Voglio sottolineare l’importanza della continuità degli agenti che donano con regolarità tutto l’anno. Un bell’esempio di civismo, in aggiunta al lavoro quotidiano, anche nel donare sia sangue che plasma. Una donazione estremamente importante perché il plasma è fondamentale per ottenere farmaci salvavita. L’andamento delle donazioni è buono, leggermente in calo quelle di sangue ma sta calando anche il numero delle trasfusioni grazie al miglioramento delle tecniche chirurgiche, mentre aumentano quelle di plasma. Il nostro Centro trasfusionale è una realtà più importante anche a livello nazionale per numero di donazioni totali”.

Comandante Altamura: “La seconda edizione della nostra maxi donazione al reparto Trasfusionale di Borgo Trento è importante. E’ un segno di attenzione verso i chi ha bisogno da parte delle donne e degli uomini della Polizia locale che si mettono al servizio degli altri. La collaborazione con il reparto Trasfusionale di Borgo Trento è per noi una gioia, anche in occasione del nostro santo patrono san Sebastiano. Ringrazio gli agenti che hanno donato e organizzato questa iniziativa”.

Biasi, Avis: “E’ importantissimo vedere che anche all’interno della polizia locale ci sia la consapevolezza del dono e dell’importanza di mettersi a disposizione del prossimo, così come fanno quotidianamente sul territorio. E’ bellissimo vedere che tante realtà di Verona e provincia hanno capito l’importanza della donazione di sangue”.