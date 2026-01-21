Gio Evan porta il suo “Extra Terreste” al castello di Villafranca

Gio Evan sceglie Verona: il tour “Extra Terreste” del “pensautore” sbarca a Villafranca.

L’artista Gio Evan si confessa: ecco il nuovo romanzo sulla “Gioia” e il tour “Extra Terreste” che farà tappa a Villafranca. Il “pensautore” annuncia un 2026 tra musica e spiritualità e lo farà al castello scaligero di Villafranca il 4 luglio. Gio Evan è l’artista che più di ogni altro ha saputo trasformare la parola poetica in un fenomeno di massa. Dopo il successo del tour teatrale “L’affine del mondo”, il poliedrico autore ha annunciato un 2026 ricchissimo di appuntamenti che toccheranno da vicino il pubblico scaligero.

Il cuore a Villafranca: il tour “Extra Terreste”.

La notizia più attesa per i fan locali riguarda il nuovo tour estivo, intitolato “Extra Terreste”. Si tratta di uno spettacolo che fonde musica, comicità e spiritualità, nato per riflettere sulla tendenza moderna all’accumulo e sul bisogno di tornare all’essenziale.

L’organizzazione delle date che vedranno Gio Evan protagonista nelle nostre zone è affidata a Eventi Verona Srl, storica realtà locale che si conferma partner d’eccellenza per i grandi eventi in provincia. Per chi volesse assicurarsi un posto in questo viaggio intimo e leggero, i biglietti sono già disponibili sui circuiti TicketOne.

Dalla musica alla libreria.

Prima di vederlo dal vivo, i veronesi potranno scoprire l’anima più profonda dell’artista attraverso le pagine del suo nuovo romanzo, “La gioia è un duro lavoro” (Feltrinelli), in uscita il 31 marzo. In questo libro, Gio Evan affronta il dolore per la scomparsa della madre, intrecciando il lutto agli insegnamenti spirituali ricevuti, un tema che promette di risuonare con forza tra i lettori della nostra città.

In attesa dei live, dal 6 febbraio sarà disponibile anche l’album “L’affine del mondo live”, che permetterà di rivivere l’energia dei venti teatri italiani già conquistati dal poeta.