Risate assicurate al Teatro Camploy, “Peso el tacon del buso”: ArteFatto Teatro torna a Verona.

Sabato 24 gennaio alle ore 21 e domenica 25 alle ore 16:30, il Teatro Camploy aprirà il sipario sulla compagnia ArteFatto Teatro con “Peso el tacon del buso”. Andrà quindi in scena l’ultima fatica di Fabrizio Piccinato.

Una trama tra equivoci ed eredità.

La pièce, scritta e diretta dallo stesso Piccinato, si sviluppa attraverso un ritmo serrato e una trama ricca di intrighi. Al centro della vicenda troviamo strampalate dinamiche familiari e una frenetica corsa contro il tempo per l’accaparramento di una cospicua eredità. Lo spettacolo promette di trascinare gli spettatori in un vortice di gag e situazioni esilaranti, confermando la capacità del teatro dialettale di divertire con testi brillanti e avvincenti.

Il ritorno di una compagnia pluripremiata.

ArteFatto Teatro torna sul palco veronese forte dei recenti e importanti riconoscimenti ottenuti a livello nazionale con i precedenti lavori. Per questa produzione, la compagnia punta su una regia frizzante e un cast consolidato composto da Cristina Patuzzo, Fabrizio Piccinato, Giuliana Bassan, Claudio Gastaldo, Pasquale Ottaviano, Andrea Venturi, Aldo Pompole, Diego Battaglia, Andrea Ottaviano e Lisa Patuzzo.

L’allestimento è completato dalle scenografie di Linda Giusti e dal disegno luci e suoni curato da Giacomo Fraccaroli ed Elia Giusti.

Informazioni e Biglietti.

L’ingresso agli spettacoli prevede un biglietto intero di 10 euro e un ridotto di 7 euro (riservato a studenti under 26 con tessera, over 65 e accompagnatori di persone con disabilità). L’ingresso è invece gratuito per le persone con disabilità. La biglietteria del Teatro Camploy sarà attiva a partire da un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.