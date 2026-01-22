Verona, Valpolicella e Garda: l’autenticità veronese conquista le pagine del Times.

Il quotidiano britannico The Times accende i riflettori sul territorio veronese, e in particolare sulla città di Verona, sulla Valpolicella e sul Garda. Un articolo che invita i viaggiatori internazionali a scoprire le “molte anime” di una regione che sa offrire molto più delle mete tradizionali. Un endorsement d’eccezione che ha suscitato il plauso di Paolo Artelio, presidente della Destination Verona & Garda Foundation.

Nell’articolo della testata londinese, l’attenzione si sposta verso Verona, la Valpolicella e il Lago di Garda, descritti come una destinazione poliedrica, capace di coniugare qualità e autenticità. Per Artelio, questo riconoscimento non è casuale, ma rappresenta la conferma della validità della strategia adottata negli ultimi anni dalla Fondazione insieme ai Comuni soci e agli operatori privati.

“La soddisfazione è grande – ha commentato Artelio – perché il Times ha colto il valore e la complessità del nostro territorio. Veniamo raccontati per ciò che siamo oggi: una meta capace di offrire esperienze diverse e di qualità, andando oltre i cliché“.

Il focus della stampa internazionale premia, di fatto, il modello di turismo equilibrato e sostenibile promosso dalla Dvg Foundation. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un racconto coerente che sappia valorizzare l’identità locale dei borghi e delle vallate, distribuendo i flussi turistici in modo strategico su tutta l’area.

“Questo sguardo internazionale – conclude il presidente – ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa. È il risultato di una visione condivisa e di lungo periodo che punta a far crescere il territorio nel segno dell’eccellenza”.