Gardaland prepara la stagione del 50esimo, svelata la nuova attrazione

Gardaland prepara la stagione del 50esimo, svelata la nuova attrazione: per la stagione 2025 il parco divertimenti debutta in anteprima mondiale con Animal Treasure Island, una nuova esperienza immersiva e innovativa.

Il progetto, sviluppato da Merlin Magic Making, il reparto creativo di Merlin Entertainments, rappresenta una nuova proprietà intellettuale concepita per avere una portata internazionale. Gardaland, primo parco dell’Universo Merlin a ospitare questa attrazione, consolida così il suo ruolo di pioniere e protagonista nel panorama dei parchi a tema in Europa.

Un’avventura immersiva in una water dark ride sotterranea

Con un investimento di circa 10 milioni di euro, Animal Treasure Island occuperà una superficie di 6.000 metri quadrati e sarà una delle attrazioni più spettacolari mai realizzate a Gardaland. Si tratterà di una water dark ride interamente sotterranea, che condurrà gli ospiti attraverso venti scenografie ricche di dettagli e colpi di scena.

La trama dell’esperienza, creata dagli artisti dei Merlin Studios, ruota attorno a una grande caccia al tesoro che intreccia temi senza tempo come la lotta tra bene e male. Nuovi e originali personaggi accompagneranno i visitatori in un viaggio ricco di emozioni, progettato per coinvolgere e sorprendere.

Un anno di celebrazioni per il 50° anniversario

L’arrivo di Animal Treasure Island segna il culmine delle celebrazioni per il 50esimo anniversario del parco, un traguardo storico che Gardaland intende festeggiare con una serie di eventi, attività speciali per il 2025.