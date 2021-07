Sabato 10 e domenica 11 luglio la manifestazione enogastronomica dedicata ai piatti tipici del lago

Presentata questa mattina, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la seconda edizione di Sapori al Centro, la manifestazione enogastronomica organizzata da Comune e Pro loco dedicata ai piatti tipici del lago in programma questo sabato 10 e domenica 11 luglio nel centro di Castelnuovo del Garda, tra via Marconi e via Roma.

Protagonista della cena di sabato il piatto simbolo del paese: i bigoli della torre, una pasta con le sarde che si rifà alle antiche tradizioni dei pescatori del lago. Come spiega l’assessore Righetti si tratta di “una ricetta sulla quale l’amministrazione è al lavoro per la certificazione DeCo (Denominazione Comunale), un riconoscimento che il Comune attribuisce ad alcune preparazioni alimentari tipiche”. Ad accompagnare le portate, tutte rigorosamente realizzate con prodotti locali, i vini Chiaretto, Bardolino e Custoza provenienti dalle Cantine della zona.

Domenica 11 luglio, sempre tra via Marconi e via Roma, le associazioni locali proporranno una singolare gara-degustazione di pane e salame. Una simpatica occasione per assaggiare i panini preparati dai volontari e che verranno valutati da una giuria di esperti che decreterà il salame migliore. I presenti avranno anche modo

di assaggiare uno storico aperitivo veneto antenato del moderno spritz, a base di vino e acqua minerale.

I biglietti per la serata di sabato, con inizio alle 19, sono in vendita al costo di 25 euro nei bar del centro di Castelnuovo del Garda, mentre l’appuntamento di domenica è gratuito. Grande attenzione è stata riservata agli aspetti organizzativi e di prevenzione. La manifestazione si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19.

