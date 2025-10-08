Castel d’Azzano cerca le sue eccellenze sportive: come candidarsi

Sport, Castel d’Azzano, premio ai campioni: come candidarsi per la targa al merito.

C’è tempo fino al 30 novembre 2025 per candidarsi o segnalare un atleta da premio: il Comune di Castel d’Azzano ha lanciato un’iniziativa speciale, tramite l’assessorato allo Sport, per gratificare le eccellenze sportive del territorio.

L’obiettivo è riconoscere i grandi meriti e i sacrifici degli atleti locali con la consegna di una targa. L’evento di premiazione si terrà pubblicamente, in una data che sarà comunicata in seguito.

Chi può candidarsi.

La candidatura è aperta a chi ha saputo portare in alto il nome del Comune. Nello specifico, possono fare richiesta (o essere segnalati) gli atleti che soddisfano due requisiti fondamentali: sono residenti o si allenano nel Comune e hanno ottenuto risultati significativi a livello regionale, nazionale o internazionale. Sono tesserati in federazioni o associazioni sportive riconosciute dal CONI o da altri Enti nazionali/internazionali.

Come partecipare: la scadenza è a fine novembre.

Se rientrate nei criteri o conoscete un atleta che merita questo riconoscimento, la procedura per la candidatura (o segnalazione) è semplice. Il termine ultimo per l’invio è il 30 novembre 2025.

Le domande devono essere inviate tramite uno dei seguenti canali: