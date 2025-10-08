Incidente tra due auto a Mozzecane, due le persone ferite.

Incidente tra due auto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, a Mozzecane: secondo le prime informazioni poco dopo le 12.30 due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano strada della Levà, all’incrocio con via Boara, nel territorio del comune di Mozzecane.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dello scontro è di due persone ferite: una, la più grave, è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, mentre l’altra è stata portata in codice giallo al vicino ospedale di Villafranca. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione di quanto accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++