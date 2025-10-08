L’ufficio postale di San Giovanni Lupatoto diventa co-working

San Giovanni Lupatoto, l’ufficio postale cambia: i servizi per ora si spostano a Raldon.

Rivoluzione in arrivo per l’ufficio postale di San Giovanni Lupatoto: Poste Italiane ha dato il via ai lavori di ristrutturazione della sede di via Foscolo 56. Questa verrà trasformata in uno spazio moderno di co-working.

L’intervento rientra nel vasto piano nazionale “Polis – Spazi per l’Italia”, il progetto di Poste Italiane che punta a creare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata e accessibile del Paese. L’obiettivo finale è mettere a disposizione 250 spazi in tutta Italia, 80 dei quali nei Comuni con meno di 15 mila abitanti.

Un nuovo spazio per tutti.

Una volta terminati i lavori, l’ufficio non sarà solo un punto di servizi postali, ma un vero e proprio hub di lavoro e incontro. Saranno disponibili postazioni di lavoro, sale riunioni, servizi condivisi e aree dedicate a eventi e formazione. Questi spazi saranno aperti a: privati e aziende. Pubblica amministrazione, università e centri di ricerca.

Servizi garantiti a Raldon.

Poste Italiane informa la clientela che, durante il periodo dei lavori, tutti i servizi postali e finanziari – incluso il ritiro di raccomandate – saranno garantiti all’Ufficio Postale di Raldon.

L’ufficio di Raldon (in via San Giovanni Bosco 3) osserverà questi orari: dal lunedì al venerdì: 08:20 – 19:05. Sabato: fino alle 12:45. L’Ufficio Postale di San Giovanni Lupatoto riaprirà al termine degli interventi con i consueti orari.