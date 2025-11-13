Birra artigianale: Caprino Veronese apre le porte a “Birrifici Aperti”

Weekend col boccale di birra in mano: a Caprino Veronese tutto pronto per “Birrifici Aperti”.

Da Caprino Veronese il via alla Festa della Birra artigianale con l’iniziativa nazionale “Birrifici Aperti Unionbirrai”, promossa dall’associazione dei piccoli birrifici artigianali indipendenti. Sabato 15 novembre, i riflettori si accendono su Caprino: dalle ore 18, il birrificio Birra Monte Baldo aprirà le porte al pubblico con una visita guidata all’impianto di produzione, seguita da una degustazione di quattro diverse birre artigianali. Poi, chi lo desidera, potrà fermarsi nella taproom annessa, che funge anche da ristorante, per gustare specialità come American Bbq, burger (anche in versione vegetariana e vegana) e fritti, il tutto accompagnato da una selezione di dieci birre alla spina.

L’iniziativa, arrivata alla sua terza edizione e che coinvolge oltre 40 birrifici in 15 regioni d’Italia, mira a rafforzare il legame diretto tra chi produce la birra e chi la consuma.

Appuntamenti in Veneto.

Oltre all’evento veronese, la Regione Veneto ospita un altro appuntamento che anticipa la giornata ufficiale a Vicenza. Sempre sabato 15 novembre, a Sovizzo, il birrificio Ofelia darà il benvenuto ai visitatori con una visita guidata e degustazione alle 10:30. Sconti speciali sugli acquisti per tutta la giornata.

Sulle “Strade della Birra”.

L’evento non è solo una festa per gli appassionati, ma anche un momento per Unionbirrai per rilanciare una proposta ambiziosa: istituire ufficialmente le Strade della Birra. Seguendo il modello delle Strade del Vino e dell’Olio, l’associazione vede in questo progetto un forte volano per il turismo brassicolo, capace di rilanciare le economie locali e le aree interne.