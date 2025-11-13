I 50 anni di “Profondo Rosso” a San Giovanni Lupatoto: i Goblin sonorizzano live il film simbolo dell’horror.

“Profondo Rosso”, il film simbolo dell’horror italiano, celebra i suoi 50 anni venerdì 5 dicembre al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto. Una serata che fonderà cinema, musica e adrenalina, tutta dedicata al capolavoro di Dario Argento. Il film, che ha ridefinito il linguaggio del thriller e influenzato generazioni di artisti, sarà sonorizzato dal vivo dalla band di Claudio Simonetti’s Goblin.

Il compositore Claudio Simonetti, autore della leggendaria colonna sonora che nel 1975 rimase per settimane in cima alle classifiche, farà rivivere quelle note inconfondibili, capaci ancora oggi di generare puro terrore. Quelle sonorità segnarono l’inizio di un fortunato sodalizio con Argento, che cambiò per sempre il suono del terrore nel cinema.

Aneddoti raccontati da Simonetti.

La serata si aprirà con un momento speciale: prima della proiezione, il pubblico potrà assistere a un incontro con Claudio Simonetti. Intervistato sul palco, il compositore racconterà aneddoti, curiosità e retroscena legati alla nascita del film e ai primi passi della sua straordinaria carriera nell’horror e nel rock progressivo.

I Goblin dal vivo.

Poi, le luci si spegneranno e “Profondo Rosso” scorrerà sullo schermo. La pellicola sarà avvolta dalle sonorità live della band, trasformando la visione in un’esperienza a tutto cardiopalma, dove immagini e musica si fondono in un’unica, ipnotica visione.

A conclusione dell’evento, i Claudio Simonetti’s Goblin eseguiranno un concerto speciale, proponendo un greatest hits delle colonne sonore che hanno reso celebre il nome di Simonetti e dei Goblin in tutto il mondo.

I cancelli del Teatro Astra apriranno alle 20:15, con inizio proiezione alle 21. I biglietti sono già disponibili online.