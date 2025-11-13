Patrimonio mondiale: Verona festeggia un quarto di secolo di riconoscimento Unesco alla Gran Guardia.

Verona è pronta per festeggiare il 25esimo anniversario del riconoscimento del suo centro storico come Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Era il 30 novembre 2000 quando Verona ottenne questo prestigioso titolo, riconosciuta a livello internazionale come un esempio unico di armonia tra storia, arte e architettura. Il centro storico, infatti, racconta attraverso i suoi vicoli e monumenti un intreccio senza tempo di epoche e stili.

Per onorare questo importante anniversario, è stato organizzato un convegno di studi e approfondimenti. L’evento, intitolato “25 anni di Sito Unesco per Verona – Un passato che apre al futuro”, si terrà il 24 novembre in Gran Guardia dalle ore 9.

La giornata sarà dedicata alla tutela e alla valorizzazione del sito Unesco, con la partecipazione di relatori di spicco, tavole rotonde e interventi mirati. L’incontro rappresenta un’occasione unica per riflettere sull’importanza di preservare la bellezza e l’unicità della città, che da oltre duemila anni continua a narrare la sua storia attraverso l’arte e l’architettura.

Per partecipare al convegno e prenotare il posto, utilizzare questo link.

Programma.