Verona, scatta l’obbligo delle catene o delle gomme termiche

Scritto da: Consuelo Desirée Nespolo 13 Novembre 2025

Sabato scatta l’ora X, al via l’obbligo di catene o gomme da neve sulle provinciali: le strade chiuse.

Da sabato 15 novembre cambia la regola per guidare sulle strade provinciali: scatta l’obbligo delle gomme da neve o delle catene a bordo. Quindi, per auto e furgoni (comunque qualsiasi veicolo, tranne le moto), bisogna avere a bordo le catene da neve oppure avere montato gli pneumatici invernali, ossia le “gomme termiche”. Questo obbligo è in vigore per tutta la stagione fredda, precisamente fino al 15 aprile 2026.

Pneumatici invernali.

Sono validi se omologati. È consigliato montarli su tutte le ruote per maggiore aderenza.

Catene.

Devono essere adatte alle gomme della propria auto. In caso di necessità, vanno montate almeno sulle ruote motrici.

Moto e scooter.

Non possono circolare se c’è neve, ghiaccio o se sta nevicando.

Le strade che chiudono.

Insieme all’obbligo di gomme, da sabato 15 novembre e fino al 15 aprile 2026, alcuni tratti di strada di montagna in alta quota verranno chiusi completamente per l’inverno.

SP 8 “del Baldo”. Chiusa in alcuni tratti (da Novezza al confine con Trento e da Pra Alpesina a Bocca di Navene).

SP 14/dir. Chiusa da Fittanze fino al rifugio Bocca di Selva.

Su queste strade chiuse possono passare solo i mezzi autorizzati dalla Provincia, come spazzaneve e mezzi di soccorso.

TEMI:

