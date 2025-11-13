Verona, scatta l’obbligo delle catene o delle gomme termiche

Sabato scatta l’ora X, al via l’obbligo di catene o gomme da neve sulle provinciali: le strade chiuse.
Da sabato 15 novembre cambia la regola per guidare sulle strade provinciali: scatta l’obbligo delle gomme da neve o delle catene a bordo. Quindi, per auto e furgoni (comunque qualsiasi veicolo, tranne le moto), bisogna avere a bordo le catene da neve oppure avere montato gli pneumatici invernali, ossia le “gomme termiche”. Questo obbligo è in vigore per tutta la stagione fredda, precisamente fino al 15 aprile 2026.
Pneumatici invernali.
Sono validi se omologati. È consigliato montarli su tutte le ruote per maggiore aderenza.
Catene.
Devono essere adatte alle gomme della propria auto. In caso di necessità, vanno montate almeno sulle ruote motrici.
Moto e scooter.
Non possono circolare se c’è neve, ghiaccio o se sta nevicando.
Le strade che chiudono.
Insieme all’obbligo di gomme, da sabato 15 novembre e fino al 15 aprile 2026, alcuni tratti di strada di montagna in alta quota verranno chiusi completamente per l’inverno.
SP 8 “del Baldo”. Chiusa in alcuni tratti (da Novezza al confine con Trento e da Pra Alpesina a Bocca di Navene).
SP 14/dir. Chiusa da Fittanze fino al rifugio Bocca di Selva.
Su queste strade chiuse possono passare solo i mezzi autorizzati dalla Provincia, come spazzaneve e mezzi di soccorso.