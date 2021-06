Un flash mob per l’Orlandi di Bussolengo: “Promesse mai mantenute”

Bussolengo, flash mob per l’ospedale Orlandi.

Il Comitato “Uniti per l’Orlandi” ha organizzato un flash mob per domani, sabato 12 giugno, alle ore 11 presso il parcheggio sopraelevato dell’ospedale Orlandi di Bussolengo. “In silenzio, fermi ma decisi, esporremo dei semplici cartelli per richiamare all’attenzione di tutti ma soprattutto di chi ha responsabilità politiche e amministrative lo stallo in cui si trova l’ospedale”, fanno sapere dal Comitato.

“Ricordiamo che per l’Orlandi sono state licenziate nel 2019 le schede regionali dei servizi tra i quali, ad esempio, la day e week surgery, la riabilitazione e l’Ospedale di Comunità. Non abbiamo visto praticamente nulla di tutto questo, anzi, i servizi sono diminuiti. Avete letto bene – continua la nota del Comitato -, Ospedale di Comunità. Il reparto aperto lo scorso novembre come ospedale di comunità “Covid” non è l’ospedale di Comunità previsto dalle schede in quanto è sostanzialmente la medicina del secondo piano trasferita al quarto”.

Un reparto dedicato ai malati Covid, per acuti e che quindi non può essere un Ospedale di Comunità, per definizione.

Denunciamo il disinteresse verso il nosocomio bussolenghese, disinteresse che fa da contraltare alle innumerevoli e sovraesposte inaugurazioni e aperture che si susseguono in questi giorni in tutto il Veneto. Ovunque tranne che a Bussolengo. Anni di promesse, anni di non fatti”.

(Visited 1 times, 28 visits today)