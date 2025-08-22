Stop inquinamento, il comune di Bussolengo “sposa” Plastic Free

Il comune di Bussolengo ha recentemente firmato il Protocollo d’Intesa con l’associazione Plastic Free Onlus.

Il comune di Bussolengo ha recentemente firmato il Protocollo d’Intesa con l’associazione Plastic Free Onlus, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati all’inquinamento da plastica e di promuovere buone pratiche per ridurne l’utilizzo e contrastarne l’abbandono sul territorio. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e volontariato per promuovere azioni concrete di sensibilizzazione ambientale, educazione e cittadinanza attiva.

Plastic Free promuove numerose iniziative, dalle pulizie ambientali al coinvolgimento nelle scuole, dal salvataggio delle tartarughe marine al dialogo con le istituzioni, dal contrasto dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta alla promozione di eventi ecosostenibili.

Tra le azioni pratiche previste: la semplificazione dei passaggi burocratici per favorire le attività di volontariato ambientale, l’avvio di iniziative congiunte sul territorio per ridurre l’impatto della plastica, la sensibilizzazione della popolazione attraverso eventi pubblici, lezioni nelle scuole, pulizie ambientali, passeggiate ecologiche e stand informativi e la promozione della candidatura del Comune di Bussolengo come Comune Plastic Free, riconoscimento assegnato alle amministrazioni virtuose in ambito ambientale.

Il sindaco Roberto Brizzi ha sottolineato l’importanza di questo nuovo passo verso un futuro più sostenibile: “Questa firma rappresenta un impegno concreto per un futuro più sostenibile. Con Plastic Free portiamo avanti un’azione importante per tutelare l’ambiente e sensibilizzare i cittadini, a partire dalle nuove generazioni. Ogni gesto conta, e il Comune sarà in prima linea”.



