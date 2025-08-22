Incidente con il trattore in via Bisano a Verona, un ferito grave.

Incidente con il trattore nella mattinata di oggi, venerdì 22 agosto, a Verona: secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto poco dopo le 10.30 un trattore si è ribaltato mentre si trovava al lavoro su un terreno in rilievo in via Bisano.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con l’ambulanza e con l’elicottero di Verona emergenza. L’agricoltore, rimasto schiacciato sotto il trattore, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

++ notizia in aggiornamento ++