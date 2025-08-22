Per le Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli alleanza strategica con la turca Yorglass: obiettivo salvare i posti di lavoro e rilanciarsi.

Sospiro di sollievo per i lavoratori delle Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli dopo l’annuncio della nuova partnership strategica con la turca Yorglass, fino a ieri considerata una delle principali concorrenti.

L’intesa prevede che la famiglia Yorgancılar, proprietaria di Yorglass, entri nel capitale delle Vetrerie Riunite Group, mentre le holding portoghesi Teak Capital e Tangor Capital, attuali azioniste del gruppo italiano, diventeranno a loro volta socie dell’azienda turca.

Soddisfatta l’assessore regionale al Lavoro Valeria Mantovan, che a Venezia aveva seguito da vicino la vicenda per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro: “Questa partnership – ha spiegato – consolida il piano industriale presentato pochi mesi fa e renderà più facilmente attuabili i termini dell’accordo siglato in Regione con i sindacati”.

L’intesa arriva dopo mesi di trattative, che avevano già portato a un piano di riorganizzazione con uscite incentivate e un programma di rilancio industriale basato su nuovi investimenti.

“Accolgo con favore la notizia – ha aggiunto Mantovan – auspicando che questa collaborazione apra la strada a uno sviluppo internazionale, mantenendo al centro il futuro dello stabilimento veneto e le competenze dei suoi lavoratori”.