È il primo nato dell’anno al Parco: un piccolo saki dalla faccia bianca

Parco Natura Viva di Bussolengo: il primo nato dell’anno è un piccolo saki dalla faccia bianca.

È un saki dalla faccia bianca il primo nato dell’anno al Parco Natura Viva di Bussolengo: si tratta di una piccola scimmia che è venuta al mondo nella colonia più popolosa d’Italia. Inoltre il neonato convive, oltreché con altri otto suoi parenti, anche con i cani della prateria e alcune uistitì faccia bianca.

Difficile stabilirne il sesso con certezza finché sarà saldamente ancorata alla schiena della mamma, che la trasporterà da un ramo all’altro almeno fino al quinto mese di vita. Specie arboricola, la sua sopravvivenza è legata a doppio filo allo stato di salute delle foreste tropicali sudamericane, dove il degrado dell’habitat ne sta già registrando il declino.

E per conoscerne meglio le esigenze, il Parco Natura Viva ha condotto lo studio per capire se anche in questa specie di primate, proprio come accade nell’uomo, si manifesti la preferenza nell’uso della mano destra o della mano sinistra a seconda delle azioni da compiere. In controtendenza le mamme, le uniche a manifestare un comportamento diverso dal gruppo, probabilmente a scopo protettivo.