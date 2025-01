Candidature aperte a Verona per il servizio Civile Universale: le info

Sono aperte le candidature per il servizio Civile Universale a Verona. Tutte le info.

È disponibile il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, che partirà nel 2025: a Verona sono aperte le candidature. I giovani interessati possono presentare domanda entro le ore 14 del 18 febbraio.

Il Comune di Verona mette a disposizione 29 posti in diversi ambiti, come biblioteche, musei e servizi per i giovani. Ogni progetto ha un codice sede da inserire nella candidatura.

Posti disponibili e Codici sede.

Servizio Biblioteche di Pubblica Lettura – 5 posti (Codice sede: 209392/Biblioteche).

– 5 posti (Codice sede: 209392/Biblioteche). Centro Audiovisivi – 2 posti (Codice sede: 209392/Audiovisivi).

– 2 posti (Codice sede: 209392/Audiovisivi). Galleria d’Arte Moderna (GAM) – 2 posti (Codice sede: 209384).

(GAM) – 2 posti (Codice sede: 209384). Museo di Castelvecchio – 6 posti (Codice sede: 209380).

– 6 posti (Codice sede: 209380). Museo di Storia Naturale – 3 posti (Codice sede: 209385).

– 3 posti (Codice sede: 209385). Servizio Tutela e Valorizzazione Patrimonio UNESCO – 2 posti (Codice sede: 209384).

UNESCO – 2 posti (Codice sede: 209384). Centro Interculturale Casa di Ramia – 3 posti (Codice sede: 209402).

– 3 posti (Codice sede: 209402). Servizio Innovazione Amministrativa, Centro Riuso Creativo e Sostenibilità – 4 posti (Codice sede: 209403).

– 4 posti (Codice sede: 209403). Servizio Politiche del Lavoro – 1 posto (Codice sede: 209391).

– 1 posto (Codice sede: 209391). Servizio Politiche Giovanili – 1 posto (Codice sede: 209386).

Cos’è il Servizio Civile.

Il Servizio Civile è un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di dedicare alcuni mesi ad attività utili per la comunità. I progetti durano tra 8 e 12 mesi e prevedono un impegno minimo di 25 ore settimanali.

Cosa offre.

Un’ esperienza formativa utile per il futuro lavorativo .

utile per il . Crediti formativi riconosciuti nell’ambito universitario o della formazione professionale.

o della formazione professionale. Certificazione delle competenze e un percorso di tutoraggio.

e un percorso di tutoraggio. Un rimborso mensile di 507,30 euro.

Requisiti per partecipare.

Per candidarsi, è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani, europei o extra-UE con regolare permesso di soggiorno e non avere condanne penali gravi.