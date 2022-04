Bussolengo, il maltempo fa saltare Beer Fest in piazza Vittorio Veneto

Bussolengo, rimandato l’appuntamento con Beer Fest.

A causa del maltempo previsto per questo fine settimana, con la pioggia che sta già cadendo copiosa in queste ore sul Veronese, Beer Best 2022, in programma dal 22 al 25 aprile in piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo, è stato rimandato.



L’evento dedicato alle migliori birre artigianali accompagnate da street food gourmet si terrà dal 13 al 15 maggio 2022, sempre in Piazzale Vittorio Veneto. Oltre alle migliori birre artigianali, prevista anche un’ampia area Street Food Gourmet con originali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità. Oltre alla birra sarà possibile degustare i cocktail firmati New Perlage, anche per asporto. Non mancherà poi l’area giochi per i più piccoli.