Bussolengo, al via la Fiera di San Valentino: luna park, sapori ed eventi

A Bussolengo è tutto pronto per la Fiera di San Valentino: luna park, sapori ed eventi.

È stata presentata giovedì 6 febbraio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero a Verona, la 314esima edizione della Fiera di San Valentino, in programma a Bussolengo dal 13 al 17 febbraio. La manifestazione celebrerà il Santo Patrono con eventi, spettacoli, specialità gastronomiche, iniziative culturali e il luna park, già aperto dal primo del mese.

Programma.

Ad anticipare la Fiera, sabato 8 febbraio alle 17, l’inaugurazione della mostra “Bruno Prosdocimi e il territorio”, aperta fino al 9 marzo alla Galleria Massella in via Borghetto.

Il primo appuntamento della Fiera è fissato, invece, per giovedì 13 febbraio alle 21 nella sala polivalente dell’ex bocciodromo, con il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo e la consegna dei riconoscimenti per Bussolengo Premia e per il concorso nazionale di poesia “Premio San Valentino”.

L’inaugurazione ufficiale è venerdì 14 febbraio alle 10.30 in piazza 26 Aprile. Dopo il tradizionale concerto di campane nella chiesa di San Valentino, alle 11.30 aprirà la mostra campionaria allestita in Parco Sampò. Dalle 12 alle 16 verrà inaugurata la “Mostra fotografica sulle origini di Bussolengo” in Villa Spinola e, alle 17 ancora in piazza 26 Aprile, “L’aperitivo musicale di San Valentino” con dj Yeye. A chiudere la prima giornata di manifestazione, alle 21 all’ex bocciodromo, sarà la musica della Biagio Antonacci Tribute Band.

Sabato 15 febbraio, alle 15, è in programma la visita guidata alle chiese San Valentino e San Rocco a cura di El Vissinel per il progetto “Pagus Pictus” (per informazioni 347-9881377). Alle 16.30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, appuntamento con l’omaggio della Rosa di San Valentino alle coppie coniugate da 25, 50, 55, 60 anni e oltre. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “Comeilpane TV – Unità Pastorale di Bussolengo”. Seguirà, alle 18, la Santa Messa e, infine, alle 21 all’ex bocciodromo i Mal Maridé porteranno in scena la commedia “I tre testamenti”.

La “Conferenza sulle origini storiche di Bussolengo” e la premiazione delle aziende presenti sul territorio da più di 40 anni apriranno, alle 10.30, la giornata del 16 febbraio. Alle 15 l’esibizione dell’associazione “LaDanzaStorica”. Sempre alle 15 le visite guidate alla chiesa di San Valentino e al chiostro dei Padri Redentoristi a cura de El Vissinel e, alle 18, il tradizionale concerto di San Valentino nell’omonima chiesa. Infine, alle 19, Opera Disco presenterà “Domingo special edition – Music & food” nella sala polivalente dell’ex bocciodromo.

Inoltre, durante il fine settimana della Fiera, in piazza Nuova ci sarà il “Selfie Zoo”. Trampolieri e i giochi di una volta sono poi attesi nelle vie centrali del paese, mentre in piazza della Libertà si terrà il mercatino del collezionismo, dell’usato, modernariato e antiquariato. Non mancheranno il tradizionale chiosco di San Valentino nella Sede degli Alpini, il mercato in piazzale Vittorio Veneto e l’esposizione di macchine e attrezzature agricole.

Lunedì 17 febbraio, all’ex bocciodromo alle 19, una novità di questa edizione della Fiera: “Cooking Show – The Master Mayor Chef – sfida culinaria tra i Sindaci del Circondario”. Alle 20.30 lo spettacolo di ballo liscio con Michele e la sua band.

Sempre in ambito gastronomico, fino al 9 febbraio ci sarà la “Festa della trippa e dei piatti della tradizione veronese”, con intrattenimenti musicali in ogni serata.

La Fiera, promossa dal Comune di Bussolengo con il Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino Eternamore, vede la collaborazione di numerose realtà del territorio: la Pro Loco di Bussolengo, gli Scottish Birati, l’associazione Nati par el Carneval, il progetto Pagus Pictus e Verona Report. L’evento ha il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Verona e della Camera di Commercio.