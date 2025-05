A Bussolengo si mangia, si beve e si balla con “Beer Best Eat” 

“Beer Best Eat”: il festival di street food e della birra artigianale fa tappa a Bussolengo.

Dal 16 al 18 maggio, piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo si trasformerà in un villaggio del gusto per la nuova edizione del festival del cibo e della birra “Beer Best Eat”. Si tratta dell’evento di street food e birre artigianali che promette tre giorni di festa per tutte le età. L’iniziativa, presentata il 13 maggio nella sala consiliare del Comune, è organizzata da Studio Grandi Eventi ed è a ingresso libero.

“Beer Best Eat” è un format itinerante che abbina la qualità del cibo da strada gourmet a selezioni di birre artigianali, musica dal vivo e uno spazio pensato per i più piccoli. Una formula che nelle scorse edizioni ha già conquistato migliaia di visitatori.

Cosa si mangia.

Protagonisti assoluti saranno i food truck gourmet arrivati da tutta Italia (e oltre), pronti a servire specialità per tutti i gusti. Tra le proposte culinarie: gli arrosticini abruzzesi di Abruzzo On The Road, i sapori esotici di Argentina Green e Sabor do Brasil, i gnocchi di Bobson, le fritture di Ke Bon Food Truck, i panini della tradizione firmati Sapore Toscano, e le proposte creative di Mitimangio e Na Pinta Vagabonda, che porteranno anche cocktail originali per brindare in compagnia.

Cosa si beve.

A completare l’esperienza gastronomica, due birrifici artigianali proporranno in degustazione le loro etichette più rappresentative, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire abbinamenti tra cibo e birra in un autentico viaggio sensoriale.

Cosa si balla.

Ma “Beer Best Eat” non sarà solo un appuntamento per buongustai: ogni sera il piazzale si animerà con musica dal vivo e DJ set, per un intrattenimento che continuerà fino a tarda sera. Inoltre, per tutta la durata dell’evento, sarà attiva una grande area bimbi con gonfiabili e brucomela, aperta dalle 18 a mezzanotte, pensata per far divertire i più piccoli e permettere ai genitori di godersi la serata in serenità.