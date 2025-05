La leggenda del Prog Italiano a Villafranca: il concerto di Bernardo Lanzetti della Pfm.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di rock progressive: venerdì 16 maggio, sul palco dell’Esoteric Pro Audio Theater di Villafranca, salirà Bernardo Lanzetti, voce storica della Pfm – Premiata Forneria Marconi, protagonista assoluto del prog italiano degli anni ’70.

Lanzetti sarà accompagnato dalla sua band formata da Alessandro Peloso (chitarra), Nicola Manniello (tastiere), Dario Mazzoli (basso) e Giovanni Massari (batteria). Il concerto inizierà alle 21.

Bernardo Lanzetti.

Classe 1948, originario di Casalmaggiore, Lanzetti ha iniziato la sua carriera nel 1971 fondando il gruppo Acqua Fragile. È entrato nella storia della musica italiana come frontman della Pfm dal 1975 al 1979, periodo in cui la band raggiunse fama internazionale. Tra le sue esibizioni più celebri, quella alla Royal Albert Hall di Londra davanti alla Regina Madre. Con la Pfm ha inciso gli album “Chocolate Kings”, “Jet Lag” e “Passpartù”, oltre a cinque bootleg registrati durante i tour a Tokyo, Osaka, Edimburgo, Londra e Los Angeles.

Il legame con Verona si è rafforzato nel 1999 con l’album “Master Poets”, il suo settimo lavoro da solista, prodotto dall’etichetta Azzurra Music di Marco Rossi. Il disco mescola rock d’autore e brani inediti, confermando Lanzetti come artista eclettico e sperimentatore.

Infatti, Lanzetti ha esplorato le tecniche vocali d’avanguardia ispirate da Demetrio Stratos, capaci di produrre suoni simultanei e armonici complessi, attingendo tanto ai cantori sardi quanto alle etnofonie orientali zen.

Il concerto sarà all’Esoteric Pro Audio Theater, riconosciuto per l’elevata qualità dell’acustica, perfetto per valorizzare la voce e l’espressività di un artista come Lanzetti.