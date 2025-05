Verona si sveglia di corsa: appuntamento alle 5.30 in piazza Bra

Appuntamento “Imagine” all’alba: a Verona il 16 Maggio si corre (o si cammina) alle 5.30 in Piazza Bra.

Verona inaugura il Tour 5.30 “IMAGINE” con la prima tappa dell’evento venerdì 16 maggio alle 5.30 del mattino in piazza Bra. Si tratta di una corsa/camminata non competitiva di 5 km, aperta a tutti, che promuove stili di vita sani all’insegna del movimento, dell’alimentazione equilibrata e del rispetto per l’ambiente.

Nato nel 2009 a Modena, il progetto 5.30 ha coinvolto nel 2024 oltre 30 mila persone in Italia e all’estero. L’iniziativa si distingue per il suo impatto ambientale zero, con t-shirt in cotone ecosostenibile, bicchieri compostabili e ristoro a base di ciliegie fresche.

Il progetto è sostenuto dal Comune di Verona, in collaborazione con Verona Marathon Team e Ginger Ssd. “Non è solo una corsa, ma un’azione concreta di promozione della salute quotidiana”, spiega Annamaria Molino, consigliera delegata alla Rete Città Sane – Oms.

Il messaggio 2025 è “IMAGINE”, ispirato alla celebre canzone di John Lennon: un invito a immaginare ogni giorno un mondo migliore attraverso gesti concreti.

La tappa veronese è parte di un tour di 11 città, con eventi anche in Regno Unito. Il progetto prevede anche attività nelle scuole e iniziative solidali: 1 euro per ogni iscritto verrà donato ad associazioni locali, mentre ciliegie e t-shirt avanzate saranno devolute in beneficenza.

Iscrizioni aperte su www.run530.com o al Verona Marathon Hub. Costo: 15 euro.