La Notte europea dei Musei a Verona.

Sabato 17 maggio torna anche a Verona la Notte europea dei Musei, la manifestazione che unisce in tutta Europa arte e spettacolo, in una grande festa serale per cittadini e turisti. In programma l’apertura straordinaria con ingresso gratuito, dalle 20 alle 23, del Museo di Castelvecchio e del Museo di Storia Naturale, oltre a visite guidate gratuite su prenotazione.

Museo di Castelvecchio.

Visite guidate gratuite su prenotazione: ore 20.15 – ore 21.30, La grazia antica di Pisanello: una Madonna e i volti del potere. Uno sguardo alle medaglie esposte nella Reggia grazie alla collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria – visite condotte da Antonella Arzone

Alle ore 20.15 – ore 21 – ore 22, visite alla mostra Fascismo Resistenza Libertà. Verona 1943-1945.

Museo di Storia Naturale.

visite guidate gratuite su prenotazione: alle ore 20.15 – ore 21.30,visite alla collezione permanente del museo. I ragazzi del Servizio Civile Universale saranno presenti per offrire supporto, orientamento e assistenza.

Prenotazione dei percorsi e delle visite guidate entro il 16 maggio

Segreteria didattica dei Musei Civici – allo 045 8036353 o 045 597140, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il sabato dalle 9 alle 13 – segreteriadidattica@comune.verona.it