San Massimo apre le porte a Giuseppe Verdi

“Giuseppe” esce dall’Arena: “Opera Terza” porta i capolavori di Verdi a San Massimo.

Dal 20 maggio al 10 giugno, ogni martedì sera alle 20.45, la sala polifunzionale di via Anselmi 7/A a San Massimo ospita “Opera Terza – Su Verdi e le sue opere”. Si tratta di un ciclo di quattro serate dedicate ai grandi capolavori del compositore italiano Giuseppe Verdi.

L’iniziativa, promossa dalla Circoscrizione 3 in vista del 102esima Arena di Verona Opera Festival, punta ad avvicinare l’opera lirica ai cittadini, portandola fuori dal centro e dentro ai quartieri, in modo gratuito e accessibile a tutti.

I protagonisti degli incontri saranno quattro capolavori verdiani: Nabucco, Rigoletto, La Traviata e Aida. Ogni appuntamento offrirà uno sguardo coinvolgente sulle trame, i personaggi e i significati più profondi delle opere, tra spiegazioni storiche, emozionali e letture teatrali.

Gli incontri sono curati dall’associazione culturale La Bugia Aps, con il contributo della prof Annapaola Gini e delle socie dell’associazione, che interpreteranno letture teatrali tratte dalle opere.

In aggiunta, a luglio è prevista una serata speciale sotto le stelle: “E lucevan le stelle”, agli Orti di San Giuseppe in via Brigata Aosta 8/B. L’evento unirà musica lirica, narrazione e osservazione astronomica, in collaborazione con il Circolo Astrofili Veronesi “A. Cagnoli”.