Buon compleanno: le famose “Sorelle” ne fanno settanta.

Sorelle Ramonda, il famoso marchio fondato nel 1954, ha celebrato il 29 giugno i suoi settanta anni di attività. Questa storia veneta, iniziata con un negozio di scampoli, è cresciuta fino a diventare una realtà internazionale con 50 negozi e una piattaforma digitale.

Negli anni ’70, era raro che un “veronese non visitasse almeno una volta lo “store” delle Sorelle Ramonda a Bussolengo. Era praticamente un vero e proprio centro commerciale ante litteram. Offriva una ampia varietà di prodotti e la visita del sabato era quasi obbligatoria.

Sorelle Ramonda rappresenta soprattutto la storia di un’impresa familiare che è stata guidata dalla passione e dall’intuizione. Oggi, vanta una presenza internazionale con 50 negozi e una piattaforma digitale.

La famiglia racconta: “Festeggiamo 70 anni di storia, passione e innovazione. Vi invitiamo con gioia a immergervi nel nostro racconto, un viaggio pulsante di determinazione e amore, che trasforma sogni in realtà straordinarie”.

Le origini.

Negli anni Trenta, Amelia Ramonda, donna di grande forza e coraggio, percorreva quotidianamente le campagne dell’alto vicentino con una bicicletta carica di stoffe e bottoni. Scambiava merci con i contadini locali e forniva un sostegno vitale alla sua famiglia.

La sua determinazione e praticità non solo la rendevano un pilastro per i suoi cari, ma gettavano anche le basi per una futura impresa di successo. All’inizio degli anni Cinquanta, Amelia riuscì a trasformare una semplice rivendita ambulante in un emporio amato e rispettato da tutte le famiglie del territorio.

Il sogno.

Il vero salto di qualità avvenne con l’ingresso dei figli di Amelia: Maria, Ginetta e Giuseppe. Portarono nuova energia, spirito d’iniziativa e intuito imprenditoriale. Nel 1954, decisero di acquisire un negozio di scampoli e tessuti ad Alte, un piccolo comune allora quasi deserto.

Grazie al boom economico, videro il potenziale di questo luogo che presto sarebbe diventato un centro nevralgico di attività produttive e commerciali. Il negozio di Alte divenne il cuore pulsante di un’espansione che portò alla nascita di numerosi altri punti vendita.

Anni ’70: il boom.

Negli anni Settanta, Sorelle Ramonda divenne un nome di rilievo nel mondo del retail. La crescita non fu solo numerica, ma anche innovativa, cambiando per sempre il modo di fare shopping.

Il riconoscimento.

Nel 2008, Giuseppe Ramonda ricevette il titolo di cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica. Questo onore rappresentò non solo un tributo alla sua leadership e visione imprenditoriale, ma anche un riconoscimento dell’impegno costante dell’azienda.