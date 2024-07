Auto si ribalta e finisce nel fossato a Erbè: quattro giovani feriti

Auto nel fossato, incidente a Erbè.

Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Verona: secondo le prime informazioni, poco prima delle 18 di oggi, domenica 14 luglio, un’auto con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata in un fossato, per cause ancora da accertare, nel territorio del comune di Erbè, in via Canova. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti in forze i mezzi di soccorso del Suem 118, compreso l’elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dell’incidente è di quattro giovani feriti, tutti e quattro erano a bordo dell’auto che si è ribaltata nel fossato. All’arrivo dei vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con un autopompa un autogrù e 7 operatori, tutti gli occupanti erano fuori dal veicolo. Due ragazzi erano già in strada mentre altri due erano ancora nel canale. Posizionata la scala sull’argine, i vigili del fuoco hanno raggiunto e prestato soccorso ai due giovani riportandoli in strada per poi affidarli alle cure dei sanitari, presenti sul posto anche con l’elicottero del 118. Tutti e quattro i ragazzi sono stati ricoverati per accertamenti presso l’ospedale di borgo Trento. Le operazioni si soccorso e messa in sicurezza del veicolo si sono concluse intorno alle ore 18.30