Bussolengo si trasforma: il parco Sampò sarà più verde

Bussolengo si trasforma: il parco Sampò sarà ancora più verde e sostenibile.

Il Comune di Bussolengo ha dato il via a una iniziativa per rendere il territorio più sostenibile e il Sampò più verde. Nel parco verranno piantati 25 alberi e 25 arbusti fioriti, grazie al progetto di forestazione urbana “Campagna Foresta Italia“, promosso da Rete Clima e finanziato da Conad.

L’iniziativa, approvata lo scorso novembre dalla Giunta comunale, mira a migliorare la qualità dell’aria e arricchire la biodiversità del territorio. Gli arbusti fioriti, in particolare, sono stati scelti per attirare insetti utili all’impollinazione, come api e farfalle, che svolgono un ruolo fondamentale per la sopravvivenza delle piante e dell’ecosistema.

Per garantire una crescita sana delle nuove piante e ridurre il consumo d’acqua, verrà potenziato il sistema di irrigazione del parco, che utilizza un sistema a goccia controllato da una centralina elettronica.

Il parco Sampò è da anni al centro di progetti ambientali. Già nel 2021, il centro commerciale Le Porte dell’Adige aveva finanziato la piantumazione di 16 alberi e una siepe vicino all’area per cani.