Auto si cappotta in Transpolesana, traffico bloccato a Isola Rizza

Incidente in mattinata sulla statale 434 Transpolesana all’altezza di Isola Rizza.

Traffico bloccato nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 17, in Transpolesana a causa di un incidente stradale. E’ Anas a comunicarlo. Il traffico è rimasto momentaneamente bloccato sulla strada statale 434 in direzione dello svincolo dell’Autostrada A4, dal km 23,000 al km 19,000 a Isola Rizza.

Nell’incidente, si tratterebbe di un’auto che dopo aver perso il controllo si è capottata sulla carreggiata, non si registrano fortunatamente feriti. Sul posto sono accorse le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità.