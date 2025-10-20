A Bussolengo, via libera alla divisa che unisce

Bussolengo, il logo comunale debutta sulle divise ufficiali delle associazioni.

Per Bussolengo lo sport è identità: infatti il Comune ha dato il via libera all’utilizzo del proprio logo istituzionale sulle divise ufficiali delle associazioni sportive locali. Si tratta di un’iniziativa che mira a rafforzare l’orgoglio territoriale e a promuovere il nome della città.

La misura, promossa dal sindaco Roberto Brizzi, dal vicesindaco Massimo Girelli (con delega alla Promozione del Territorio) e dall’Assessore allo Sport Giovanni Amantia, ha una doppia valenza: avvicinare i giovani al simbolo del Comune e trasformare ogni atleta in un vero e proprio “ambasciatore” di Bussolengo durante trasferte, tornei e manifestazioni.

«Vogliamo che ogni atleta, indossando la divisa con il logo comunale, si senta ambasciatore dei valori e dell’identità del nostro comune», ha dichiarato il Sindaco Roberto Brizzi.

Il vicesindaco Massimo Girelli sottolinea come l’iniziativa rafforzi il senso di appartenenza: «Le divise con il logo comunale raccontano l’orgoglio di far parte di una comunità coesa, che sostiene e promuove i propri talenti».

L’assessore Giovanni Amantia vede in questo gesto un legame concreto tra lo sport e l’identità civica: «Ogni atleta che indossa il logo ne diventa testimone e portavoce».

Le Associazioni interessate a fare squadra sotto gli stessi colori di Bussolengo possono inviare una mail a manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it, specificando i dettagli come i colori della divisa e la posizione desiderata per il logo.