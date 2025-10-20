Rapporto Ecosistema urbano 2025: Verona perde terreno nella classifica delle città più sostenibili d’Italia e si piazza 71esima.

Verona perde terreno nella classifica delle città più sostenibili d’Italia: nel rapporto Ecosistema urbano 2025 di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato dal Sole 24 Ore, il capoluogo scaligero si piazza al 71° posto su 106, con un punteggio del 49,37%, in calo rispetto al 2024.

Un dato che segnala una frenata nella transizione ecologica urbana, soprattutto se confrontato con le altre città venete: Pordenone è quinta, Padova 38ª, Treviso 13ª, Venezia 46ª, mentre Vicenza e Rovigo si attestano rispettivamente al 60° e 74° posto.

Energia pulita, Verona tra le migliori.

Una delle poche note positive arriva dal fronte dell’energia rinnovabile. Verona conquista infatti il terzo posto nazionale per la potenza installata su edifici pubblici (26,9 kW ogni mille abitanti), subito dietro Pordenone e Padova. Un segnale incoraggiante che testimonia l’impegno del Comune e delle aziende partecipate nella riconversione energetica del patrimonio pubblico.

Traffico e smog restano criticità.

Restano invece irrisolti i nodi della mobilità e della qualità dell’aria. L’indice registra livelli ancora elevati di Pm10 e biossido di azoto, legati all’alta densità di auto in circolazione. Verona si conferma tra le città con più di 60 veicoli ogni 100 abitanti, ben oltre la media europea, mentre la rete ciclabile e le isole pedonali risultano inferiori rispetto ad altre realtà del Nord.

La stessa Legambiente parla di “assenza di un cambio di passo” nelle politiche urbane per la mobilità dolce: a livello nazionale, le piste ciclabili pro capite sono in calo e le Ztl si riducono.

Rifiuti e acqua: luci e ombre.

Sul fronte dei rifiuti Verona mantiene risultati discreti, ma inferiori rispetto ai centri più virtuosi. Ferrara guida la classifica nazionale con l’88,3% di raccolta differenziata, mentre in Veneto Treviso e Pordenone superano l’85%. Per quanto riguarda la rete idrica, la dispersione resta una criticità comune a molte città, anche se in media nazionale si registra una lieve riduzione (dal 36,3 al 36,1%).

Verona in cerca di un rilancio “green”.

A livello complessivo, l’Ecosistema urbano 2025 fotografa una situazione di stallo, non solo per Verona: poche città migliorano sensibilmente, mentre la maggior parte mostra valori simili o in lieve peggioramento rispetto all’anno scorso. Per la cronaca, a guidare la classifica è Trento, seguita da Mantova e Bergamo, mentre chiudono Reggio Calabria e Crotone.