Cantieri in autostrada e interventi sulle strade provinciali: ecco come cambia la viabilità a Verona.

Da stasera lunedì 20 ottobre, nuovi cantieri sull’autostrada A4 nel tratto che coinvolge Verona e su alcune strade provinciali: cambia la viabilità. Gli interventi serviranno al rifacimento della pavimentazione e alla riqualificazione dello spartitraffico centrale.

Cantieri sull’A4.

Il primo intervento riguarda la carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, dal km 270 al km 265. I lavori si svolgeranno nelle notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Durante questo periodo saranno disponibili una o due corsie, di cui una a larghezza ridotta.

Un secondo cantiere interesserà la carreggiata Est (direzione Venezia) tra Verona Est e Soave, dal km 298+300 al km 301. Le attività si svolgeranno nelle notti di lunedì 20 fino a venerdì 24 ottobre, dalle 22 alle 6. Anche in questo caso la circolazione sarà garantita con una o due corsie, ma con larghezza ridotta.

Infine, lavori analoghi verranno effettuati sulla carreggiata Ovest (direzione Milano) tra Verona Est e Verona Sud, dal km 280 al km 283. I cantieri saranno operativi nelle notti dal 20 al 23 ottobre, dalle 22 alle 6. Qui sarà percorribile una sola corsia.

Interventi sulle strade provinciali.

Anche alcune provinciali veronesi saranno interessate da lavori e limitazioni al traffico.